Посольство КНР раскритиковало антироссийские санкции Лондона, задевающие китайские компании

Китай выступил против введённых Лондоном антироссийских санкций, которые затронули две китайские организации. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в Великобритании, пишет РИА Новости в среду, 6 мая.

В документе отмечается, что Великобритания ранее объявила о расширении санкционного списка, включив в него организации и частных лиц из разных стран, в том числе две структуры из Китая. Пекин раскритиковал такие меры.

«Китай решительно выступает против односторонних санкций Великобритании, которые не имеют оснований в международном праве и наносят ущерб правам и интересам китайских предприятий. Пекин в связи с этим сделал Великобритании строгое представление», — заявили в посольстве.

Дипмиссия подчеркнула, что Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по вопросу украинского кризиса и выступает за продвижение мирных переговоров.

«Нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должны подвергаться вмешательству или влиянию», — говорится в заявлении.