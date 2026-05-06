07:45

Посольство КНР раскритиковало антироссийские санкции Лондона, задевающие китайские компании

Китай выступил против введённых Лондоном антироссийских санкций, которые затронули две китайские организации. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в Великобритании, пишет РИА Новости в среду, 6 мая.

В документе отмечается, что Великобритания ранее объявила о расширении санкционного списка, включив в него организации и частных лиц из разных стран, в том числе две структуры из Китая. Пекин раскритиковал такие меры.

«Китай решительно выступает против односторонних санкций Великобритании, которые не имеют оснований в международном праве и наносят ущерб правам и интересам китайских предприятий. Пекин в связи с этим сделал Великобритании строгое представление», — заявили в посольстве.

Дипмиссия подчеркнула, что Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по вопросу украинского кризиса и выступает за продвижение мирных переговоров.  

«Нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должны подвергаться вмешательству или влиянию», — говорится в заявлении.

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который затрагивает китайские компании, больно аукнется Европе. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

