19:24

Китай взбешён: Пекин требует исключить свои компании из 20-го пакета антироссийских санкций ЕС

  1. Россия и мир
Автор:

Китай выразил резкое недовольство и потребовал немедленно убрать китайские компании из нового антироссийского пакета Евросоюза. Об этом заявили в Министерстве коммерции КНР, пишет РИА Новости в субботу, 25 апреля. 

«ЕС, игнорируя многократные представления и возражения Китая, нагло включил китайские компании в 20-й пакет антироссийских санкций», — подчеркнули в ведомстве.

Под ограничения попали шесть китайских фирм, а также девять — из ОАЭ, две узбекские и по одной из Киргизии, Казахстана и Ирана. Все их активы заморожены. Им также запретили предоставлять любые средства, финансовые активы и экономические ресурсы. В Пекине пообещали принять необходимые меры для защиты своих компаний и предупредили Брюссель о последствиях.

Сам 20-й пакет санкций Евросовет принял в минувший четверг. Ограничения затронули банковскую систему, криптовалюты и компании, которые с ними работают. Также под удар попал импорт металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорт в Россию товаров на 360 миллионов. В российском МИД пообещали ответить после анализа новых рестрикций, но заверили — они будут такими же безрезультатными, как и предыдущие.

Трамп ещё на год продлил антироссийские санкции, введённые при Байдене.

Тема:
19:24
1 015
Политика