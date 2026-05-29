22:49

В США решили не вводить пошлины на российский палладий

  1. Россия и мир
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Министерство торговли США отказалось вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на необработанный палладий из России. Об этом, ссылаясь на заявление ведомства, пишет РИА Новости в пятницу, 29 мая.

«В связи с отрицательными заключениями Комиссии по международной торговле США (USITC) Министерство торговли не будет издавать приказы о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт палладия из России», — уточнили в министерстве.

По итогам рассмотрения вопроса ведомство пришло к выводу, что поставки российского палладия не оказывают существенного влияния на американскую промышленность и не создают угрозы её развитию.

В апреле сообщалось, что смягчение санкций против российской нефти помогло не допустить резкого скачка цен на энергоресурсы и избежать почти «апокалиптического» сценария на рынке.

Тема:
Антироссийские санкции
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