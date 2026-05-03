Jin Hui встал на якорь: Швеция задержала 182-метровый танкер под антироссийскими санкциями

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Береговая охрана Швеции задержала танкер Jin Hui, находящийся под антироссийскими санкциями. Об этом, ссылаясь на SVT и Marintaffic, пишет Интерфакс в воскресенье, 3 мая.

Судно остановили недалеко от Треллеборга. По словам министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, на борт Jin Hui поднялись в 14:00 в территориальных водах страны. В операции участвовали Береговая охрана и профильные ведомства.

По данным СМИ, танкер шёл под сирийским флагом. Его длина — 182 метра, пункт назначения пока не раскрывается. В Береговой охране заявили, что за Jin Hui наблюдали уже некоторое время. Судно внесено в санкционные списки ЕС, Великобритании и Украины.

«Мы подозреваем нарушения закона о морском порядке, которое выражается в непригодности для плавания. Именно на этом фоне мы решили вмешаться», — заявил пресс-секретарь ведомства Маттиас Линдхольм.

Танкер доставляют на якорную стоянку для дальнейшего осмотра. По словам прокурора Адриена Комбье-Хогга, который ведёт расследование, «пока никто не арестован».