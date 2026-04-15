Глава Минфина США связал послабления по российской нефти с предотвращением «конца света»

Смягчение санкций против российской нефти помогло не допустить резкого скачка цен на энергоресурсы и избежать почти «апокалиптического» сценария на рынке. Такое заявление министр финансов США Скотт Бессент сделал на брифинге в Белом доме, передаёт РБК в среду, 15 апреля.

«Давайте представим себе другой мир, где цена на нефть подскочила бы до 150 долларов. Тогда они (Россия — ред.) бы заработали гораздо больше, продав баррели, которые уже были погружены на танкеры. Их собирались продать. Они всё равно должны были попасть в Китай, но мы перенаправили их нашим союзникам. Мы помогли стабилизировать цену на нефть. И, как вы знаете, были и сценарии конца света с нефтью, дорожающей до 150 долларов. До 200 долларов. До 250 долларов», — сказал министр.

Бессент вновь заявил, что за время санкционных послаблений Россия могла заработать около 2 млрд долларов. Как отмечает «Коммерсант», продлевать лицензию на продажу нефти из РФ Штаты не стали.