Трамп ещё на год продлил антироссийские санкции, введённые при Байдене

Дональд Трамп ещё на год продлил действие санкций против России, которые ранее ввели из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы. Об этом, ссылаясь на данные Федерального реестра США, пишет РБК в четверг, 26 марта.

Продлевается действие указа №14024 от 15 апреля 2021 года. Этот пакет ограничений, введённый предыдущим американским президентом Джо Байденом, с тех пор не раз продлевали. Изначально меры затронули российских граждан и компании, которых Вашингтон обвинил во вмешательстве в выборы в США и в проведении операций по уходу от санкций. В Москве эти обвинения называли беспочвенными.

В документе говорится, что деятельность России якобы представляет «необычную и чрезвычайную угрозу» для национальной безопасности, внешней политики и экономики США: «По этой причине чрезвычайное положение, объявленное указом №14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года».

В феврале Трамп также продлил на год санкции, введённые против России после начала украинского конфликта.

