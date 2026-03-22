Трамп пригрозил ударами по электростанциям Ирана из-за ситуации в Ормузском проливе

США могут нанести удары по иранским электростанциям, если Тегеран в ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social

«Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется там от угроз, то через ровно 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них», — заявил американский лидер.

Какие именно объекты могут оказаться под ударом, Трамп не уточнил. Не стал он пояснять и то, распространяется ли предупреждение на иранскую АЭС «Бушер».

Ормузский пролив — узкий, но крайне важный морской путь, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и дальше выводит суда в открытый океан. Северный берег пролива находится под контролем Ирана, южный — ОАЭ и оманского полуэксклава.

Эксперты считают, что перекрытие Ормузского пролива открыло России возможность увеличить экспорт удобрений.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
