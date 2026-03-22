Война на Ближнем Востоке может сократить популяцию российских перелётных птиц — учёный

Боевые действия на Ближнем Востоке могут сказаться на перелётных птицах, которые зимовали у Персидского залива и теперь возвращаются в Россию. Об этом, ссылаясь на исследователя в области окружающей среды из университета Катара Мохсена Яфи, пишет РИА Новости в воскресенье, 22 марта.

«С учётом вылетов сотен военных самолётов, запусков бомб, ракет высока вероятность, что перелётные птицы не смогут использовать привычный маршрут через воздушное пространство Ирана для возвращения в родные края, а для них смена путей миграции бывает смертельно опасной, в том числе из-за истощения, если маршрут удлиняется, и грозит сокращением популяции», — отметил учёный.

Яфи отметил, что экологи пока не могут в деталях оценить ущерб природе в районах, где идут боевые действия. Полноценным исследованиям мешает сама обстановка, но, по его мнению, вред для окружающей среды очевиден уже сейчас:

«Война — это разрушение природы. Только представьте, сколько ядовитых веществ оказалось в Персидском заливе, Аравийском море, Ормузском проливе из-за уничтоженных танкеров с топливом. Выпускаются тысячи ракет и бомб, летают загрязняющие атмосферу военные самолёты. Их рёв, звуки взрывов воздействуют и на птиц, и на животных».

Исследователь также полагает, что постоянные перехваты ракет над морем в аравийских монархиях могут менять и морскую экосистему.

Через Калининградскую область мигрируют тысячи перелётных гусей. Две огромные стаи попали в объектив фотографа из Черняховска в течение пяти дней.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Война на Ближнем Востоке может сократить популяцию российских перелётных птиц — учёный
10:05
Политика Экология