Эксперт назвал страны, которые сильнее всего пострадают из-за конфликта на Ближнем Востоке

Бангладеш, Пакистан и Индия могут оказаться наиболее уязвимыми в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Дмитрий Кондратов.

По словам эксперта, сильнее всего пострадают страны, которые зависят от поставок газа из Катара и при этом не располагают достаточными запасами топлива — ни в подземных хранилищах, ни в СПГ-терминалах. Важную роль играет и высокая доля газа в структуре энергопотребления.

«В данную категорию стоит отнести Бангладеш (59% поставок приходится на ближневосточную страну и 52% в первичной энергии), Пакистан (99% и 44,6%) и Индию (25% и 6,5% соответственно)», — отметил Кондратов.

При этом, добавил он, есть группа стран, которые чувствуют себя устойчивее за счёт диверсифицированных поставок и структуры энергопотребления. В неё входят Китай, Южная Корея и Япония.

«Доля газа в топливно-энергетическом балансе в Китае не превышает 10%, а Японии и Южной Корее — 20,0%», — уточнил аналитик.

Эстонский профессор заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может продлиться до конца лета.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
