Жителей Ирана предупредили о риске кислотных дождей после взрывов в Тегеране

После взрывов и пожаров на нефтехранилищах в Тегеране в атмосфере могло оказаться большое количество вредных веществ, что не исключает выпадение токсичных осадков. С таким предупреждением выступила иранская организация Красного Полумесяца, передаёт ISNA.

Специалисты пояснили, что во время горения нефти в воздухе накапливаются углеводородные соединения, а также оксиды серы и азота. Они вступают в реакцию с влагой и кислородом, из-за чего формируются кислые загрязняющие вещества.

Такие осадки могут представлять серьёзную опасность для здоровья. Как отметили в Красном Полумесяце, они способны травмировать кожу и негативно сказаться на состоянии дыхательной системы, в том числе лёгких.

При попадании опасных осадков на тело пострадавший участок советуют сразу промыть холодной водой. Одежду после контакта с химикатами рекомендуют снять и плотно упаковать.