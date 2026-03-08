Жителей Ирана предупредили о риске кислотных дождей после взрывов в Тегеране

После взрывов и пожаров на нефтехранилищах в Тегеране в атмосфере могло оказаться большое количество вредных веществ, что не исключает выпадение токсичных осадков. С таким предупреждением выступила иранская организация Красного Полумесяца, передаёт ISNA.

Специалисты пояснили, что во время горения нефти в воздухе накапливаются углеводородные соединения, а также оксиды серы и азота. Они вступают в реакцию с влагой и кислородом, из-за чего формируются кислые загрязняющие вещества.

Такие осадки могут представлять серьёзную опасность для здоровья. Как отметили в Красном Полумесяце, они способны травмировать кожу и негативно сказаться на состоянии дыхательной системы, в том числе лёгких.

При попадании опасных осадков на тело пострадавший участок советуют сразу промыть холодной водой. Одежду после контакта с химикатами рекомендуют снять и плотно упаковать.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что государства, оказывающие поддержку США и Израилю в военной операции против Тегерана, могут стать целями для ответных ударов.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Свежие новости по теме
Война на Ближнем Востоке может сократить популяцию российских перелётных птиц — учёный
10:05
Эксперт назвал страны, которые сильнее всего пострадают из-за конфликта на Ближнем Востоке
Вчера
11:46
Перекрытие Ормузского пролива открыло России возможность увеличить экспорт удобрений
17 марта 2026
09:17
Трамп пока не планирует вводить новые санкции против российской нефти — СМИ
15 марта 2026
20:30
Шри-Ланка попросила Россию помочь с поставками топлива
13 марта 2026
15:47
Все новости по теме
