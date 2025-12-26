13:00

Тайм-менеджер дал совет по быстрому выселению из квартиры: он может пригодиться и Ларисе Долиной

Певица Лариса Долина сможет в короткие сроки собрать вещи и покинуть проданную квартиру, если подойдёт к переезду без лишнего перфекционизма. Об этом тайм-менеджер Екатерина Бирюкова рассказала в беседе с Life.

По её словам, при жёстких сроках не стоит тратить время на сортировку и идеальную упаковку вещей. Эксперт советует действовать максимально просто и быстро, складывая всё по категориям.

«Я советую просто пихать всё в коробки и пакеты. Вообще всё, что вам попадается под руку. Например, вы берёте коробку «обувь» — проходите каждую комнату и всю обувь кидаете в эту коробку. Далее коробка «одежда» — принцип тот же. С посудой будет сложнее, но вполне реально», — объяснила Бирюкова.

Если позволяют возможности, певица может обратиться в специальные сервисы по организации переездов. В этом случае специалисты сами соберут и упакуют вещи. Как отметила эксперт, обученные сотрудники работают быстро и чётко, что существенно экономит время.

В любом случае к переезду стоит подготовиться заранее: купить коробки, скотч и другие упаковочные материалы. Также тайм-менеджер рекомендовала подписывать каждую коробку, чтобы грузчики понимали, что именно в ней находится. Если же на переезд отведена неделя, Екатерина Бирюкова советует взять отпуск на работе. Совмещение рабочих задач и сборов, по её словам, часто приводит к стрессу. Эксперт также рекомендовала не стесняться просить помощи у друзей и родственников, распределяя нагрузку между всеми.

Московский городской суд обязал Ларису Долину съехать из скандальной квартиры в Хамовниках.

Скандал вокруг недвижимости певицы Ларисы Долиной
