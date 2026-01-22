В бывшей квартире Ларисы Долиной в Хамовниках сменили дверные замки

Изначально суд оставил квартиру за Ларисой Долиной, приняв во внимание её доводы о том, что сделка была совершена под влиянием мошенников. Артистка утверждала, что не осознавала последствий продажи недвижимости. Верховный суд с таким подходом не согласился. Высшая инстанция пересмотрела дело, указав, что нижестоящие суды не дали должной оценки обстоятельствам сделки и правам добросовестного покупателя. В итоге решение отменили, а квартира признана собственностью покупательницы — матери-одиночки Полины Лурье. 19 января судебные приставы передали ей ключи от недвижимости.