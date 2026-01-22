09:00

В бывшей квартире Ларисы Долиной в Хамовниках сменили дверные замки

  1. Россия и мир
Автор:

Полина Лурье, которая стала новой владелицей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной в Хамовниках, начала обживаться после переезда. Об этом, ссылаясь на слова адвоката предпринимательницы Светлану Свириденко, пишет РИА Новости.

Замки на входной двери в квартиру поменяли», — заявила представительница Полины Лурье.

Изначально суд оставил квартиру за Ларисой Долиной, приняв во внимание её доводы о том, что сделка была совершена под влиянием мошенников. Артистка утверждала, что не осознавала последствий продажи недвижимости. Верховный суд с таким подходом не согласился. Высшая инстанция пересмотрела дело, указав, что нижестоящие суды не дали должной оценки обстоятельствам сделки и правам добросовестного покупателя. В итоге решение отменили, а квартира признана собственностью покупательницы — матери-одиночки Полины Лурье. 19 января судебные приставы передали ей ключи от недвижимости.

Тема:
Скандал вокруг недвижимости певицы Ларисы Долиной
Свежие новости по теме
Нужен ремонт под себя: в каком состоянии осталась Лурье квартира Ларисы Долиной в Хамовниках
02 февраля 2026
09:48
Долина призналась, что вынуждена снимать квартиру из-за нехватки средств
01 февраля 2026
21:15
В бывшей квартире Ларисы Долиной в Хамовниках сменили дверные замки
22 января 2026
09:00
«Хорошо устроилась»: Долина не стала раскрывать подробности переезда
20 января 2026
22:52
Представители Долиной заявили, что настаивали на передаче ключей от квартиры в Хамовниках
19 января 2026
14:00
Все новости по теме
2 039
Недвижимость Шоу-бизнес
Праздник, согревающий сердца
Читать