На имя Ларисы Долиной подали заявку в Роспатент, но в окружении певицы причастность к регистрации отрицают

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить», однако сама артистка к этому, как утверждается, отношения не имеет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сергея Пудовкина, который работает с певицей.
По данным ведомства, документы подали 12 февраля 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна. Бренд планируют зарегистрировать по двум классам МКТУ — №36 и №45, которые включают операции с недвижимостью, аудит и обмен денег.
«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла <…>. Никаких пересечений или интересов в этой сфере у Ларисы Долиной больше не будет. Уверен, соответствующие структуры никогда не зарегистрируют данную заявку, это очевидный фальсификат», — прокомментировал ситуацию Пудовкин.
Продюсер также призвал «беречь себя и близких» и напомнил, что ранее певица уже пострадала от действий аферистов — лишилась накоплений и недвижимости. По его словам, этот опыт оказался «невероятно болезненным и жестоким».
В 2024 году Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые убедили её продать элитную квартиру в центре Москвы и передать им деньги. Позже артистка оспорила сделку. Разбирательства затянулись и в итоге дошли до Верховного суда, вызвав широкий общественный резонанс. История получила название «схема Долиной»: эксперты заговорили о новых рисках для рынка недвижимости, а правоохранители — о появлении аферистов, вдохновлённых этим кейсом. В ВС пообещали подготовить обзор судебной практики по сделкам с недвижимостью, в который войдёт и дело Долиной.