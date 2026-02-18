На имя Ларисы Долиной подали заявку в Роспатент, но в окружении певицы причастность к регистрации отрицают

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить», однако сама артистка к этому, как утверждается, отношения не имеет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сергея Пудовкина, который работает с певицей.

По данным ведомства, документы подали 12 февраля 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна. Бренд планируют зарегистрировать по двум классам МКТУ — №36 и №45, которые включают операции с недвижимостью, аудит и обмен денег.

«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла <…>. Никаких пересечений или интересов в этой сфере у Ларисы Долиной больше не будет. Уверен, соответствующие структуры никогда не зарегистрируют данную заявку, это очевидный фальсификат», — прокомментировал ситуацию Пудовкин.

Продюсер также призвал «беречь себя и близких» и напомнил, что ранее певица уже пострадала от действий аферистов — лишилась накоплений и недвижимости. По его словам, этот опыт оказался «невероятно болезненным и жестоким».