Долина призналась, что вынуждена снимать квартиру из-за нехватки средств

  1. Россия и мир
Лариса Долина сообщила, что сейчас живёт в съёмной квартире, так как у неё нет возможности приобрести собственное жильё. Слова народной артистки России РИА Новости приводит в воскресенье, 1 февраля.

«Есть где жить. Мы сейчас берём в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жильё приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берём на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам её дают на очень хороших условиях в аренду», — заявила певица.

Певица не стала уточнять, в каком районе нашла квартиру, ограничившись тем, что он ей нравится. Долина также рассказала, что живёт вместе с кошками: «Они очень часто в последнее время переезжают, но они, конечно, со мной всегда. Для них это новое место. Я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать?»

Лариса Долина заявила, что после переезда из квартиры в Хамовниках «устроилась хорошо». Первое время певица не разглашала прессе информацию о своём новом месте жительства.

Скандал вокруг недвижимости певицы Ларисы Долиной
