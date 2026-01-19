Представители Долиной заявили, что настаивали на передаче ключей от квартиры в Хамовниках

ВКонтакте

Представителям Ларисы Долиной приходилось настаивать на том, чтобы предпринимательница Полина Лурье забрала ключи от квартиры в Хамовниках. Об этом, ссылаясь на заявление адвоката артистки Марию Пухову, пишут РБК и РИА Новости в понедельник, 19 января.

По словам защитницы, ключи удалось передать лишь спустя несколько недель переговоров с другой стороной. Адвокат назвала произошедшее «большой победой» для своей доверительницы.

Пухова также уточнила, что народная артистка самостоятельно съехала из квартиры ещё две недели назад — до визита судебных приставов. Сегодня, по её словам, приставы приехали убедиться, что решение суда исполнено добровольно.