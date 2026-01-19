14:00

Представители Долиной заявили, что настаивали на передаче ключей от квартиры в Хамовниках

  1. Россия и мир
Автор:

Представителям Ларисы Долиной приходилось настаивать на том, чтобы предпринимательница Полина Лурье забрала ключи от квартиры в Хамовниках. Об этом, ссылаясь на заявление адвоката артистки Марию Пухову, пишут РБК и РИА Новости в понедельник, 19 января.

По словам защитницы, ключи удалось передать лишь спустя несколько недель переговоров с другой стороной. Адвокат назвала произошедшее «большой победой» для своей доверительницы. 

Пухова также уточнила, что народная артистка самостоятельно съехала из квартиры ещё две недели назад — до визита судебных приставов. Сегодня, по её словам, приставы приехали убедиться, что решение суда исполнено добровольно.

Представительница Полины Лурье заявила, что ключи от многострадальной квартиры в Хамовниках предпринимательнице передадут 19 января. В процессе участвуют судебные приставы, они же осматривают жилплощадь на наличие «вещей должницы». 

Тема:
Скандал вокруг недвижимости певицы Ларисы Долиной
Свежие новости по теме
Представители Долиной заявили, что настаивали на передаче ключей от квартиры в Хамовниках
14:00
Приставы начали выселение Долиной из квартиры в Москве, ключи передадут 19 января — адвокат Полины Лурье
11:25
Соседи рассказали о состоянии злополучной квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках
15 января 2026
12:32
Покупательница скандальной квартиры в Хамовниках обратилась к приставам, чтобы выселить Ларису Долину
12 января 2026
13:21
Сторона Полины Лурье готова привлечь судебных приставов для выселения Ларисы Долиной
09 января 2026
14:19
Все новости по теме
422
Шоу-бизнес Недвижимость Суды