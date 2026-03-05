После дела «Долина — Лурье» сделки со вторичкой в России стали проверять жёстче — эксперт

После резонансного разбирательства по делу Ларисы Долиной и Полины Лурье правила купли-продажи на рынке вторичного жилья в России фактически ужесточились. Об этом, ссылаясь на руководителя юридического отдела сервиса «Защита сделки» экосистемы недвижимости М2 Василису Овсянникову, пишет «Газета.Ru».

Эксперт отмечает, что покупатели стали заметно осторожнее, особенно когда речь идёт о возрастных собственниках. Если раньше от продавца часто было достаточно справки о том, что он не состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, то теперь на сделку всё чаще выходят только после профессионального медосвидетельствования. На подписание документов с людьми старше 60 лет нередко приглашают психиатра, чтобы тот на месте подтвердить дееспособность.

Дополнительной мерой защиты стала полная видеофиксация процесса. Покупатели и риелторы снимают подписание документов и отдельно задают продавцу вопросы, чтобы подтвердить его волю и снизить риск дальнейшего оспаривания. Иногда на сделке просят присутствовать и родственников продавца, чтобы потом исключить доводы о якобы «секретной спецоперации» или давлении.

«Ещё важным пунктом у риелторов и юристов в обеспечении безопасности сделки является наличие в сделке «альтернативной» квартиры, то есть когда взамен продавец покупает другое жильё. Оплата теперь проводится через системы безопасных расчётов, а безналичная форма с гарантом в лице банка применяется покупателями как один из основных «фильтров» для исключения действий продавца по заданию мошенников», — говорит Овсянникова.

На этом фоне в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ещё сильнее ужесточить правила продажи вторичного жилья. Среди инициатив — обязательный семидневный период охлаждения между подписанием договора и регистрацией сделки, а также перевод расчётов только через аккредитив или систему безопасных платежей. По мнению юристки, это может снизить риск мошенничества, но одновременно усложнит срочные и цепочные сделки.

Эксперт также считает, что судебная практика по аналогичным спорам долго оставалась неоднородной. После решения ВС по делу «Долина — Лурье» заблуждение продавца и интересы добросовестного покупателя стали разделяться чётче: если человек сам хотел продать квартиру, то последующие ссылки на обман при распоряжении деньгами всё реже становятся основанием для отмены сделки.