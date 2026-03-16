Лариса Долина подала в суд на квартет, из-за которого лишилась квартиры в Хамовниках

Лариса Долина подала иск к четырём фигурантам дела об афере, из-за которой она осталась без квартиры в Хамовниках. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области в понедельник, 16 марта.

«В Балашихинский городской суд поступило исковое заявление от представителя Долиной Л.А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причинённого ей преступлением <...>, в размере 176 141 000 рублей с Цырульниковой А.Н., Леонтьева Д.М., Каменецкого А.И. и Основы А.Д.» — говорится в сообщении.

Фигурантов дела признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Приговор вступил в силу 28 ноября 2025 года. За певицей признали право требовать возмещения имущественного ущерба, иск уже принят к производству.