Квартет, из-за которого Лариса Долина рассталась с квартирой в Хамовниках, фигурирует ещё в одном деле

Группа мошенников, причастная к махинациям с квартирой Ларисы Долиной, обманула глухонемую пенсионерку из Подмосковья на 2,7 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет РИА Новости во вторник, 14 апреля.

В документах говорится, что потерпевшая — инвалид по слуху. Женщина писала аферистам, что не может отвечать на звонки, поэтому просила общаться с ней исключительно текстом. Это, как считают следователи, говорит о том, что участники группы знали о состоянии пенсионерки и понимали, что имеют дело с беззащитным человеком.