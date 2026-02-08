История Долиной подтолкнула депутатов к ужесточению правил на рынке жилья

Депутаты предлагают обязать россиян и бизнес оплачивать покупку и продажу недвижимости только в безналичной форме. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передаёт РИА Новости.
С предложением выступила партия «Справедливая Россия». Инициатива напрямую связана с резонансной историей Ларисы Долиной, которая стала одним из самых громких примеров мошенничества при сделках с жильём.
Интересы граждан тогда будут больше учтены. И обмана не будет, поскольку очень много злоупотреблений с тем, что в наличной форме сделки осуществляется», — отметил парламентарий.
Законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Госдумы. Если его примут, новые правила могут начать действовать со второй половины этого года.
В 2024 году Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые убедили её продать элитную квартиру в центре Москвы и передать им деньги. Позже артистка оспорила сделку. Разбирательства затянулись и в итоге дошли до Верховного суда, вызвав широкий общественный резонанс. История получила название «схема Долиной»: эксперты заговорили о новых рисках для рынка недвижимости, а правоохранители — о появлении аферистов, вдохновлённых этим кейсом. В ВС пообещали подготовить обзор судебной практики по сделкам с недвижимостью, в который войдёт и дело Долиной.