История Долиной подтолкнула депутатов к ужесточению правил на рынке жилья

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Депутаты предлагают обязать россиян и бизнес оплачивать покупку и продажу недвижимости только в безналичной форме. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передаёт РИА Новости.

С предложением выступила партия «Справедливая Россия». Инициатива напрямую связана с резонансной историей Ларисы Долиной, которая стала одним из самых громких примеров мошенничества при сделках с жильём.

Интересы граждан тогда будут больше учтены. И обмана не будет, поскольку очень много злоупотреблений с тем, что в наличной форме сделки осуществляется», — отметил парламентарий.

Законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Госдумы. Если его примут, новые правила могут начать действовать со второй половины этого года.