«Хорошо устроилась»: Долина не стала раскрывать подробности переезда

Лариса Долина заявила, что после переезда из квартиры в Хамовниках «устроилась хорошо». Однако артистка не стала раскрывать своего нового местожительства. Сообщает ТАСС во вторник, 20 января.

Певица выступила на премии Владимира Высоцкого «Своя колея», исполнив «Песню о двух красивых автомобилях». После концерта Долина не стала общаться с журналистами, но ответила на ходу на несколько вопросов, пока шла к машине.

Народная артистка самостоятельно съехала из квартиры ещё две недели назад — до визита судебных приставов. По словам адвоката Долиной, 19 января приставы приехали убедиться, что решение суда исполнено добровольно.

Скандал вокруг недвижимости певицы Ларисы Долиной
