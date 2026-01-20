«Хорошо устроилась»: Долина не стала раскрывать подробности переезда

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Лариса Долина заявила, что после переезда из квартиры в Хамовниках «устроилась хорошо». Однако артистка не стала раскрывать своего нового местожительства. Сообщает ТАСС во вторник, 20 января.

Певица выступила на премии Владимира Высоцкого «Своя колея», исполнив «Песню о двух красивых автомобилях». После концерта Долина не стала общаться с журналистами, но ответила на ходу на несколько вопросов, пока шла к машине.