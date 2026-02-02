09:48

Нужен ремонт под себя: в каком состоянии осталась Лурье квартира Ларисы Долиной в Хамовниках

Пятикомнатная квартира в столичном районе Хамовники, из которой после судов съехала Лариса Долина, осталась Полине Лурье в хорошем состоянии. Об этом со ссылкой на адвоката предпринимательницы Светлану Свириденко пишет MSK1.RU.

Как отметила защитница Лурье, после выезда народной артистки в жилье не обнаружили никаких проблем: «Квартира была в хорошем состоянии, всё убрано и чисто. Претензий нет».

Часть мебели Долина оставила, но новая хозяйка планирует полностью обновить жильё. «Ремонт будем делать во всей квартире, но пока ещё не начали. Так хочется Полине — сделать лучше для своих деток и себя», — пояснила Свириденко.

Отвечать на вопрос, успела ли новая владелица уже обжиться в квартире после выселения Долиной, представительница Лурье отказалась.

Лариса Долина сообщила, что сейчас арендует квартиру, так как у неё нет возможности приобрести собственное жильё. Со временем певица надеется обзавестись недвижимостью.

Тема:
Скандал вокруг недвижимости певицы Ларисы Долиной
