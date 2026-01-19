11:25

Приставы начали выселение Долиной из квартиры в Москве, ключи передадут 19 января — адвокат Полины Лурье

Судебные приставы 19 января намерены передать Полине Лурье ключи от квартиры в Хамовниках, ставшей предметом одного из самых резонансных имущественных споров последних месяцев. Об этом, ссылаясь на адвоката предпринимательницы Светлану Свириденко, пишут ТАСС и РИА Новости.

По словам представительницы Лурье, Ларису Долину и её родственников сняли с регистрационного учёта в московской квартире. Сотрудники ФССП уже прибыли к дому в Ксеньинском переулке и зашли в подъезд, где находится квартира певицы. Представители артистки, как отмечают издания, добровольно открыли двери судебным приставам. Сейчас жилплощадь осматривают на наличие «вещей должницы».

Жильцы девятиэтажного дома в Хамовниках жаловались, что затянувшийся конфликт привёл к повышенному вниманию со стороны СМИ и постоянному присутствию съёмочных групп. Это, по словам бывших соседей Долиной, доставляет неудобства всем обитателям высотки.

