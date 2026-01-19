Приставы начали выселение Долиной из квартиры в Москве, ключи передадут 19 января — адвокат Полины Лурье

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Судебные приставы 19 января намерены передать Полине Лурье ключи от квартиры в Хамовниках, ставшей предметом одного из самых резонансных имущественных споров последних месяцев. Об этом, ссылаясь на адвоката предпринимательницы Светлану Свириденко, пишут ТАСС и РИА Новости.

По словам представительницы Лурье, Ларису Долину и её родственников сняли с регистрационного учёта в московской квартире. Сотрудники ФССП уже прибыли к дому в Ксеньинском переулке и зашли в подъезд, где находится квартира певицы. Представители артистки, как отмечают издания, добровольно открыли двери судебным приставам. Сейчас жилплощадь осматривают на наличие «вещей должницы».