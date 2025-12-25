Мосгорсуд обязал Долину съехать из скандальной квартиры в Хамовниках

Московский городской суд обязал Ларису Долину съехать из скандальной квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 25 декабря.
Инстанция удовлетворила иск Полины Лурье к певице о прекращении права пользования жилым помещением. Решение вступило в силу немедленно.
Адвокат Долиной Мария Пухова запросила некоторое время на выселение: «Моя доверительница готова добровольно съехать из занимаемой квартиры до 30 января. Ранее это сделать не представляется возможным с учётом необходимости сбора вещей».
Незадолго до заседания Лариса Долина попросила Полину Лурье дать ей пожить в квартире ещё несколько месяцев, но та отказалась.