Мосгорсуд обязал Долину съехать из скандальной квартиры в Хамовниках

Московский городской суд обязал Ларису Долину съехать из скандальной квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 25 декабря.

Инстанция удовлетворила иск Полины Лурье к певице о прекращении права пользования жилым помещением. Решение вступило в силу немедленно.

Адвокат Долиной Мария Пухова запросила некоторое время на выселение: «Моя доверительница готова добровольно съехать из занимаемой квартиры до 30 января. Ранее это сделать не представляется возможным с учётом необходимости сбора вещей».