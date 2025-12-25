Долина попросила Лурье дать ей пожить в квартире ещё несколько месяцев, потому что не успевает собрать свои вещи

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Лариса Долина попросила Полину Лурье дать ей пожить в столичной квартире ещё несколько месяцев. Об этом пишет «Стархит».

В ближайшее время состоится заседание, на котором будет решаться вопрос о выселении 70-летней артистки. Певица обратилась с просьбой к Лурье предоставить несколько дополнительных месяцев, чтобы собрать вещи и подготовиться к переезду. Однако, как сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко, её клиентка отказывает в удовлетворении этой просьбы.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире ещё несколько месяцев», — уточнила Свириденко, подчеркнув, что её подопечная твёрдо настроена и не намерена давать подобного разрешения певице.