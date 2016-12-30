Без подержанных иномарок, но с новыми штрафами: какие изменения ждут водителей в 2017 году

В 2017 году автолюбителей ожидает множество изменений. Калининградский портал Клопс.Ru подготовил материал о нововведениях и законопроектах, которые находятся в стадии обсуждения и могут быть приняты в наступающем году.

Права и регистрация станут дешевле на 30%

С 1 января 2017 года оформление водительских прав в Госавтоинспекции обойдётся дешевле на 30%, чем в этом году. На треть меньше будет и стоимость регистрации автомобиля. Но коснётся это не всех россиян, а лишь тех, кто будет проводить соответствующие операции через портал госуслуг. Такую информацию распространила Госавтоинспекция.



Государственная пошлина за выдачу национального водительского удостоверения Государственная пошлина за выдачу национального водительского удостоверения составит с нового года 1 400 рублей вместо 2 000 рублей.



Государственная пошлина за регистрацию транспортного средства с выдачей государственных регистрационных знаков и свидетельства о регистрации ТС составит с 1 января 1 995 рублей вместо 2 850 рублей.

Права можно получить через МФЦ

Россияне смогут получать водительские права в многофункциональных центрах.

Услугу начнут оказывать не позднее 1 февраля. Об этом Клопс.Ru в калининградском правлении МФЦ. Кроме того, граждане РФ смогут оформлять в МФЦ паспорта. Ранее документы в порядке эксперимента оформляли лишь некоторые центры. С 2017 года услуга станет для многофункциональных центров обязательной.

Полисы ОСАГО станут электронными

Автостраховщики с 1 января, кроме бумажных полисов ОСАГО, будут обязаны продавать и электронные. По данным Центробанка, процесс оформления не должен занимать более 30 минут.



Ранее калининградские перевозчики Ранее калининградские перевозчики столкнулись с проблемами оформления полисов ОСАГО. Предприятиям под различными предлогами отказывали в договорах, навязывая дополнительные услуги. В результате транспорт простаивал по нескольку дней.



После введения нормы электронных полисов подобная проблема должна уйти. Также повсеместное внедрение е-полисов должно помочь жителям отдалённых районов, которые смогут оформить страховку не выходя из дома.



Стоит Стоит отметить , что полисы ОСАГО в электронном виде действуют уже полтора года, однако калининградцы реже жителей других регионов страны оформляют такие документы.

Натуральное возмещение по ОСАГО

С 2017 года страховщики будут предлагать автовладельцу, попавшему в аварию, вместо выплаты по ОСАГО произвести ремонт авто.



Подобная система действует и сегодня, однако в будущем году, владельцы транспорта будут иметь возможность заменить повреждённые детали вне зависимости от степени их износа. При этом они будут иметь все права на замену повреждённых деталей на абсолютно новые без всяких доплат.



Если страховщик неоднократно в течение одного года Если страховщик неоднократно в течение одного года нарушит обязательства по выполнению качественного ремонта, его можно лишить права возмещать ущерб в натуральной форме.

ГЛОНАСС остановит ввоз подержанных иномарок в Россию

Уже с 1 января 2017 года в Россию нельзя будет ввозить иностранные автомобили, которые не оборудованы отечественной системой безопасности ЭРА-ГЛОНАСС.

Это прибор для оповещения экстренных служб в случае дорожно-транспортного происшествия. При аварии ЭРА-ГЛОНАСС автоматически подаёт сигнал SOS, что поспособствует скорейшему прибытию скорой помощи на место аварии. О том, какие машины подпадают под запрет и как это грозит рынку России, подробно описано в нашем материале.

Электронный ПТС заменит бумажный аналог

С 1 июля 2017 года на новые или ввезённые в РФ автомобили допускается оформление паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств, или, как их называют чаще, ПТС — Прим. ред.) только в электронном виде. Данное решение должно было вступить в силу летом 2016 года, но по техническим причинам было отложено на год.



Замена ПТС, оформленных ранее, на электронные паспорта будет осуществляться по заявлению собственника.



При этом не допускается одновременное оформление электронного паспорта и паспорта на бумажном носителе на одно транспортное средство (шасси транспортного средства), самоходную машину и другой вид техники.



Уникальный номер электронного паспорта будет присваиваться не позднее чем через 24 часа после заполнения всех полей разделов электронного паспорта. Электронный паспорт заполняется на русском языке и подписывается электронной подписью.



По словам юриста Общества защиты прав автомобилистов Калининградской области Петра Губенко, это решение По словам юриста Общества защиты прав автомобилистов Калининградской области Петра Губенко, это решение направлено на то, чтобы во взаимоотношениях граждан с государством было больше порядка.

Акцизы на экологичное топливо резко вырастут

Уже с 1 января 2017 года в России в очередной раз повышаются акцизы на автомобильное топливо. На автомобильный бензин класса "Евро-5" ставка в наступающем году возрастёт до 10,13 тысячи рублей за тонну, в 2018-м — до 10,53 тысячи рублей за тонну, в 2019-м — до 10,95 тысячи рублей за тонну.

На дизельное топливо устанавливается ставка акциза в 2017 году в размере 6,8 тысячи рублей за тонну, в 2018 году — 7,07 тысячи рублей за тонну, в 2019 году — 7,35 тысячи рублей за тонну.



По оценке участников рынка, в следующем году прибавка к цене за литр По оценке участников рынка, в следующем году прибавка к цене за литр составит 2 рубля. Не дожидаясь повышения, калининградские заправщики уже подняли цены на топливо, даже притом, что во всей России бензин дешевеет.

Перевозка детей с 7 лет без автокресел

В России разрешили перевозку детей в машинах без автокресел — со штатными ремнями безопасности. Дети должны располагаться обязательно на заднем сиденье.



Сегодня детей до 12-летнего возраста Сегодня детей до 12-летнего возраста нужно перевозить с использованием "детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности".

Теперь же автокресло требуется только детям до 7 лет. После наступления этого возраста родители могут использовать другие средства защиты. Но ребёнок должен быть обязательно пристёгнут штатными ремнями безопасности.



Кроме того, законодательно запретили перевозить детей в возрасте до 7 лет на переднем сиденье — даже в автокресле. С 7 до 12 лет дети могут находиться на переднем сиденье, но только в автокресле.

Места для парковок станут объектами недвижимости

С 1 января 2017 года машино-места на парковках станут недвижимостью. Также разработаны требования к размерам и оформлению машино-мест. Эти места можно приобретать, продавать, передавать по наследству.

Система фотовидеофиксации "Пит-стоп" будет штрафовать

Целая система комплексов фотовидеофиксации может появиться на трассах Калининградской области. Оснащённая системой автоматического слежения "Пит-стоп" начнёт работу по всей России с весны 2017 года. Тестовая эксплуатация уже успешно завершена, но из-за погодных условий запустить её в полном объёме было решено с весны.

Детей повезет идеальный водитель на новом автобусе

С 1 января 2017 года вносятся изменения в правила организованной групповой перевозки детей автобусами. Согласно постановлениям Правительства РФ № 652 от 30.06.2015 и № 569 от 22.06.2016, отныне к перевозчику предъявляется ряд требований.

Разрешено использовать транспортные средства не старше 10 лет с момента их выпуска. При этом автобус должен соответствовать техническим требованиям по перевозке пассажиров. Также на него необходимо установить тахограф и аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Водитель автобусов для детей должен на протяжении года не нарушать ПДД.

Эвакуированные машины будут возвращать без предварительной оплаты

В Калининградской области в 2017 году начнёт действовать изменённое региональное законодательство. Штрафстоянки, куда были эвакуированы машины, должны возвращать ТС без предварительной платы за саму услугу эвакуации.

Федеральный закон, говорящий об этом, вступил в силу ещё в сентябре. Однако в Калининграде штрафстоянка работала по региональному закону, который противоречил федеральному.



В декабре в облдуме наконец В декабре в облдуме наконец привели региональный закон в соответствие.

В 2017 году начнут штрафовать за опасное вождение

Правительство РФ одобрило законопроект, устанавливающий штраф в 5 тыс. рублей за опасное вождение автомобиля.



Теперь в КоАП появится новая статья, которая определит, что понимается под опасным вождением. Это "неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий: отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда; перестроение при интенсивном движении на всех занятых полосах (кроме случаев поворота налево или направо, разворота); несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала; необоснованное резкое торможение и препятствование обгону".

Эти манёвры признаются опасными, если они провоцируют "ситуацию, создающую угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба".

Новый штраф за тонировку

Комитет по законодательству Госдумы одобрил законопроект, который предусматривает повышение штрафа за тонировку стёкол в автомобилях втрое — с 500 рублей до 1 500. За повторное нарушение штраф предусмотрен в размере 5 тысяч рублей. Предполагается, что Госдума может в 2017 году принять данный законопроект.

Штраф за шины не по сезону

В профильном комитете Госдумы РФ поддержали законопроект о штрафах за использование шин не по сезону и о повышении штрафов для тех, кто любит ездить на "лысой" резине.

В нижней палате парламента посчитали законопроект важным, ведь значительная часть ДТП происходит из-за того, что водитель вовремя "не переобул" автомобиль.



Вероятнее всего, законодатели в 2017 Вероятнее всего, законодатели в 2017 утвердят закон, который дорабатывается с 2013 года. Чем это грозит калининградским водителям, читайте в нашем обзоре.

Госномера начнут продавать на аукционе

"Красивые" госномера на автомобили могут начать продавать в ГИБДД в 2017 году. Такая практика будет для России впервые. Продавать номера будут на специально организованных аукционах.

Правда, самих "красивых" номеров уже практически не осталось. Кстати, есть информация, что и сами номера будут изменены.

Контроль за ТО вернётся к ГИБДД

Полномочия по контролю за операторами ТО уже в этом году могут передать ГИБДД или Росаккредитации.



Водителям, которые не прошли ТО, сотрудники полиции смогут выписывать штраф. Кроме того, планируется ужесточение требований к автомобилю. Например, появится запрет на использование цветной плёнки на фарах, а также на любой незаводской автотюнинг.

Могут отменить транспортный налог для многодетных семей

Многодетные семьи в России могут освободить от уплаты транспортного налога. В частности, от неё будет освобождён один из родителей, усыновителей, опекунов, если в семье есть трое и более детей в возрасте до 18 лет. Впрочем, пока это всего лишь законодательная инициатива.

Сотрудников ДПС обяжут носить с собой видеорегистраторы

В столице начал действовать пилотный проект по оснащению каждого сотрудника ГИБДД видеорегистратором. Есть высокая вероятность того, что в 2017 году инициатива распространится на все российские регионы. Предполагается, что наличие видеорегистратора избавит полицейских от соблазна совершить противоправные действия, а также защитит их права.

Начинающих водителей на дорогах пометят

Водителей со стажем вождения менее 2 лет могут обязать устанавливать знак "начинающий водитель" на автомобили. Знак придётся устанавливать в обязательном порядке. Если водитель проигнорирует это требование, ему могут запретить управлять авто и оштрафовать на 500 рублей.

Кроме того, водителям скутеров, мопедов и мотоциклов в течение 2 лет с момента получения прав хотят запретить перевозить пассажиров. При этом запрет ездить со скоростью более 70 км/ч, скорее всего, не введут.

Платный въезд в города узаконят

Законопроект, предполагающий взимание платы за въезд в города, планируют принять к февралю 2017 года. При этом сам закон начнёт действовать через год после принятия, чтобы региональные и местные власти подготовились.



Данный закон даст властям право ограничивать въезд в города, но Данный закон даст властям право ограничивать въезд в города, но сделает эту норму необязательной.



Например, власти Калининграда считают, что сейчас неподходящее время для его введения.

"Платон" подорожает

Систему "Платон" могут распространить на грузовики массой от 3,5 до 12 тонн, а также внедрить систему, аналогичную этой, на региональных дорогах. Минтранс предлагает повысить тариф до 3,06 рубля с 1 июня 2017 года. А с февраля 2017 года тариф предлагают повысить до 2,6 рубля. Сейчас тариф установлен на уровне 1,53 рубля.

Кроме того, уже точно известно, что перевозчики, не оплатившие штрафы по системе "Платон", не смогут выехать за пределы страны, а также вернуться назад.

Сотрудникам ГИБДД могут запретить выезжать на места незначительных ДТП

В 2017 году сотрудникам ДПС ГИБДД могут запретить выезжать на места дорожно-транспортных происшествий, если в них обошлось без пострадавших. Кроме того, сотрудники также могут не выезжать, даже если столкнулись три автомобиля. Для этого автомобилистам предлагают обращаться к аварийным комиссарам либо оформлять аварии самостоятельно. Стоит отметить, что уже сегодня в Калининграде автомобилисты часами ожидают прибытия сотрудников ГИБДД. Даже в центре города

И это далеко не все инициативы, которые могут быть реализованы в 2017 году. Также обсуждается внедрение балльной системы штрафов, выдача бесплатных машин инвалидам, изменение системы перевозки инвалидов и многое другое. Обо всех событиях Клопс.Ru обязательно напишет в будущем году.