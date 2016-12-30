С нового года оформить водительские права и зарегистрировать машину станет дешевле на 30%
С 1 января 2017 года оформить водительские права в Госавтоинспекции можно будет дешевле на 30%, чем сейчас. На треть придётся заплатить меньше и при регистрации автомобиля. Но коснётся это не всех россиян, а лишь тех, кто будет проводить соответствующие операции через портал госуслуг. Об этом Клопс.Ru сообщили в ГИБДД.
С начала будущего года вступают в силу изменения в налоговом кодексе, принятые в ноябре 2016 года.
Так, например, государственная пошлина за выдачу национального водительского удостоверения составит 1 400 рублей вместо 2 000 рублей.
Государственная пошлина за регистрацию транспортного средства с выдачей государственных регистрационных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства составит 1 995 рублей вместо 2 850 рублей.
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