В ноябре бензин в Калининградской области подорожал на 0,7 процента

В Калининградской области цена на бензин в ноябре увеличилась на 0,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

Регион стал одним из 44 субъектов РФ, где было зафиксировано подорожание. В Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области цены производителей на бензин сохранились на уровне октября 2016 года. В Ленинградской области отмечено его удешевление на 0,5%.

В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин за прошедший месяц выросли на 0,1%.

В целом по России стоимость автомобильного бензина в ноябре увеличилась на 4,1%, дизтоплива - на 1,9%.