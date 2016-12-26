В ноябре бензин в Калининградской области подорожал на 0,7 процента
В Калининградской области цена на бензин в ноябре увеличилась на 0,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на данные Росстата.
Регион стал одним из 44 субъектов РФ, где было зафиксировано подорожание. В Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области цены производителей на бензин сохранились на уровне октября 2016 года. В Ленинградской области отмечено его удешевление на 0,5%.
В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин за прошедший месяц выросли на 0,1%.
В целом по России стоимость автомобильного бензина в ноябре увеличилась на 4,1%, дизтоплива - на 1,9%.
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