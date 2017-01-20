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Полицейским, подбросившим наркотики лженаркодилеру, предъявили обвинения

09:35
  968 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
СК на транспорте предъявил обвинения в превышении должностных полномочий полицейским, подозреваемым в фальсификации материалов дела в отношении жителя Калининграда по делу о хранении наркотиков. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель Калининградского следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ  подполковник юстиции Александр Перепелицын.
 
Также представитель ведомства рассказал некоторые подробности дела. По версии следствия, летом прошлого года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного ЛУ МВД России на транспорте получили информацию о том, что один из жителей региона может быть связан с незаконным оборотом запрещённых веществ. Несмотря на то что должного подтверждения этой информации не было, сотрудники решили задержать предполагаемого наркодилера.
 
В результате в июле полицейские остановили на одной из улиц его сестру, гулявшую с другом. Те сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что молодой человек, которого они ищут, находится дома. Тогда обвиняемые приехали по указанному адресу, вывели его из квартиры и доставили вместе с сестрой и другом в отделение. Там они заставили мужчину положить себе в карман наркотики, угрожая уголовным делом и преследованием в отношении не только него, но и его сестры.
 
После этого его повторно "задержали", оформив фиктивные документы о хранении карфентанила. На основании этих документов следователи возбудили уголовное дело, а фальшивого "злоумышленника" арестовали. Позднее следственный отдел на транспорте прекратил уголовное преследование в отношении незаконно задержанного мужчины. Его освободили из-под стражи.
 
В отношении полицейских возбудили уголовное дело. После этого их поместили под домашний арест и уволили из органов МВД России.
 

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