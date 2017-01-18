СМИ: Суд избрал меру пресечения для калининградских полицейских, которые подложили мужчине наркотики

В Калининграде отправлены под домашний арест трое сотрудников правоохранительных органов, которых считают причастными к подбросу наркотиков. Об этом сообщает Life.ru
. По данным сайта, мера пресечения избрана им до 8 февраля 2017 года.
Подозреваемыми по делу проходят Иван Денискин, Алексей Коршунов и Артём Бондарь. По данным следствия, 7 июля 2016 года сотрудники Западного управления МВД России на транспорте решили улучшить показатели своей работы. Для этого они доставили в отдел полиции трёх человек.
Там они заставили одного из них положить
себе в карман наркотик. Затем полицейские вывезли его к железнодорожным путям в наручниках и уже там провели задержание с протоколом. Позже потерпевший написал заявление.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.