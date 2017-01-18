В Калининграде полицейских, подозреваемых в подбросе наркотиков, уволили из органов

Троих калининградских полицейских, которых подозревают в подбросе наркотиков задержанному, уволили из органов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте.

"На основании проведённой служебной поверки в отношении троих сотрудников Западного линейного управления МВД России на транспорте 17 января руководством линейного управления принято решение об увольнении данных сотрудников из ОВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", — говорится в сообщении.