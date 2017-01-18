В Калининграде полицейских, подозреваемых в подбросе наркотиков, уволили из органов

Троих калининградских полицейских, которых подозревают в подбросе наркотиков задержанному, уволили из органов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте.
"На основании проведённой служебной поверки в отношении троих сотрудников Западного линейного управления МВД России на транспорте 17 января руководством линейного управления принято решение об увольнении данных сотрудников из ОВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", — говорится в сообщении.
Троих полицейских подозревают
в превышении должностных полномочий. По версии следствия, 7 июля они задержали мужчину, вынудили его положить к себе в карман наркотики, вывезли за пределы отделения и там задержали его повторно, но уже с протоколом и понятыми. Ранее фигурантов уголовного дела поместили
под домашний арест до 8 февраля.
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