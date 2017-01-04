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СК начал проверку по факту ЧП в "Храброво" с самолётом "Аэрофлота"

Источники: ТАСС, "Интерфакс"
04:09
  3880 0
  • Фото очевидца
Фото очевидца
Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного СУ СКР начал доследственную проверку по факту ЧП в "Храброво". Об этом сообщает "Интерфакс".
 
По информации ТАСС, собственное расследование начала и авиационная служба безопасности аэропорта.
 
"Расследование происшествия начали службы авиационной безопасности аэропорта "Храброво" и представители компании "Аэрофлота", информация о происшествии передана в Росавиацию", — цитирует издание представителя дирекции воздушной гавани.
 
3 января самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы, при посадке выехал за пределы ВПП. В результате у лайнера сломалась стойка шасси. На борту находились 167 пассажиров и члены экипажа. Серьёзно никто не пострадал, за помощью к медикам обратились шестеро человек.
 

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