В результате ЧП с самолётом "Аэрофлота" в "Храброво" шестеро пассажиров обратились к медикам

Шестерым пассажирам самолёта "Аэрофлота", выехавшего за пределы ВПП в "Храброво", понадобилась помощь медиков. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Life

По данным издания, двоих человек, обратившихся к врачам, отправили в больницу для обследования. У пострадавших предварительно диагностировали ссадины, ушибы мягких тканей и стресс.

Сейчас сотрудники аэропорта эвакуируют борт на стоянку. Первый рейс из "Храброво" совершается в 6:00