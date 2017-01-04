"Аэрофлот": у самолёта, выехавшего за пределы ВПП в "Храброво", сломалась стойка шасси

У самолёта "Аэрофлота", выехавшего за пределы ВПП в "Храброво", сломалась стойка шасси. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота" сообщает ТАСС
.
"Воздушное судно, выполнявшее рейс SU 1008 Москва — Калининград, после посадки выкатилось за пределы ВПП, после чего подломило переднюю стойку шасси. Пассажиров сняли с борта. Вдобавок было низкое сцепление на ВПП и сильный боковой ветер", — говорится в сообщении.
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тем временем со ссылкой на источник в оперативных службах региона утверждает, что лайнер выкатился за пределы ВПП из-за снежного наката.
Одна из пассажирок, летевших этим рейсом, рассказала Клопс.Ru о том, что аэропорт оказался не готов к резкому изменению погоды.
"Я и мой трёхлетний сын были пассажирами этого рейса. Спасибо экипажу. Чего не могу сказать в адрес аэропорта "Храброво", — заявила возмущённая женщина. — Сегодняшнее происшествие показало, что аэропорт совершенно не готов к ЧС и неблагоприятным погодным условиям. Организация полностью отсутствует. Надеюсь, что наши комментарии будут звонком руководству калининградского аэропорта ".
Ранее ещё одна пассажирка заявила
, что полоса, на которую приземлился лайнер, была не расчищена. Именно поэтому борт занесло.
Во вторник, 3 января, в "Храброво" за пределы ВПП выехал
самолёт "Аэрофлота". На борту находились 167 человек. Серьёзно никто из них не пострадал.
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