"Наш второй день рождения": пассажиры сообщили о ЧП в Храброво (фото, видео)
Фото Instagram.com/karen__dan
Во вторник, 3 января, в Храброво совершил аварийную посадку самолёт из Москвы. Об этом Клопс.Ru сообщил один из пассажиров вечернего рейса.
"В Храброво самолёт выкатился за пределы полосы, — сообщил очевидец. — Переднее шасси то ли выломало, то ли не раскрылось".
"Говорят, самолёт скользил по посадочной полосе, вибрировал, был дым", — уточнил еще один пассажир борта.
Фото очевидца
По данным Flashnord
, борт SSJ-100, принадлежащий авиакомпании "Аэрофлот", совершил аварийную посадку в 22.55 по местному времени.
Фото очевидца
По словам свидетелей произошедшего, пассажиры покидали лайнер по надувному трапу.
Одна из пассажирок рейса написала на своей странице в Instagram, что полоса, на которую пытался приземлиться лайнер, была не расчищена. Поэтому борт занесло.
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