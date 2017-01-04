"Наш второй день рождения": пассажиры сообщили о ЧП в Храброво (фото, видео)

Во вторник, 3 января, в Храброво совершил аварийную посадку самолёт из Москвы. Об этом Клопс.Ru сообщил один из пассажиров вечернего рейса.

"В Храброво самолёт выкатился за пределы полосы, — сообщил очевидец. — Переднее шасси то ли выломало, то ли не раскрылось".

Наш второй день рождения. Живы, здоровы ! Все хорошо Фото опубликовано Yuri Bark (@yurabark) Янв 3 2017 в 1:07 PST

"Говорят, самолёт скользил по посадочной полосе, вибрировал, был дым", — уточнил еще один пассажир борта.

Фото очевидца



По данным По данным Flashnord , борт SSJ-100, принадлежащий авиакомпании "Аэрофлот", совершил аварийную посадку в 22.55 по местному времени.

Фото очевидца

По словам свидетелей произошедшего, пассажиры покидали лайнер по надувному трапу.

Одна из пассажирок рейса написала на своей странице в Instagram, что полоса, на которую пытался приземлиться лайнер, была не расчищена. Поэтому борт занесло.