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Главная Новости Происшествия

"Наш второй день рождения": пассажиры сообщили о ЧП в Храброво (фото, видео)

03 января 201723:47
  18997 9
  • Фото Instagram.com/karen__dan
Фото Instagram.com/karen__dan
Во вторник, 3 января, в Храброво совершил аварийную посадку самолёт из Москвы. Об этом Клопс.Ru сообщил один из пассажиров вечернего рейса.
 
"В Храброво самолёт выкатился за пределы полосы, — сообщил очевидец. — Переднее шасси то ли выломало, то ли не раскрылось".
 
 
 
"Говорят, самолёт скользил по посадочной полосе, вибрировал, был дым", — уточнил еще один пассажир борта. 
 
 
Фото очевидца

По данным Flashnord, борт SSJ-100, принадлежащий авиакомпании "Аэрофлот", совершил аварийную посадку в 22.55 по местному времени.
 
 
Фото очевидца
 
По словам свидетелей произошедшего, пассажиры покидали лайнер по надувному трапу. 
 
 
Одна из пассажирок рейса написала на своей странице в Instagram, что полоса, на которую пытался приземлиться лайнер, была не расчищена. Поэтому борт занесло. 
 
 

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«Выезд самолёта "Аэрофлота" за пределы ВПП в Храброво»

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9 комментариев Правила комментирования

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anonimus
anonimus #
00:52
Слава богу что все обошлось. Всех летевших со вторым днем рождения.
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npruss
npruss #
00:57
Даже Аэрофлот на шроте б/у  летает?
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balticstudio
balticstudio #
00:59
Это не SSJ дебилы а А-321
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npruss
npruss #
01:00
Бедные пассажиры....Сочувствую.
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ГеоргийAntikiller
Antikiller Георгий #
01:01
Не чистят никуя
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In_sider
In_sider #
01:15
Здесь типичный человеческий фактор!
Посадка при боковом ветре в снегопад.
Если аэропорт предупредил пилота о погодных условиях, то виноват пилот. Надо было лететь в другой эаропорт.
Если нет, то будет за все платить аэропорт. На него же можно подавать в суд для взыскания морального вреда за причиненный стресс.
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Карина М.
Карина М. #
01:28
Не, ну вот блин, почему я не летела тем рейсом? Мне так скучно и тоскливо щас.(((
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ТатьянаАндреева32653
Андреева Татьяна #
01:39
Своеобразные у Вас понятия о развлечениях...
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Alexandr Orlov
Alexandr Orlov #
02:17
п
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