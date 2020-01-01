Дата и место
|
19 ноября
четверг
|19:00
|
ДС "Янтарный"
О событии
«МОТ — главный современный лирик страны. Артист, песни которого узнаются с первых слов благодаря самобытному поэтическому стилю, глубокой философии в текстах и легко запоминающимся мелодиям. Он гармонично совмещает в своём творчестве как душевные баллады о любви, так и танцевальные бэнгеры в стиле хип-хоп и RnB.
Каждое выступление артиста — это «самое громкое караоке в городе», самые «замурашечные» ощущения и самые невероятные танцы, от которых невозможно устоять на месте. Десятилетний опыт работы артиста на сцене и живой звук и шоу в исполнении одних из лучших музыкантов и танцовщиков страны позволяют раскачать площадку любой величины и мероприятие любого формата.
«Август — это ты», «Капкан», «Случайности не случайны», «Мурашками», «День и ночь», «Мама, я в Дубае», «Как к себе домой», «Сопрано» с Ани Лорак, «Абсолютно всё» с Бьянкой, «Лилии» с Jony, «Паруса» с Zivert, «Я оставлю» с Лепсом — это лишь небольшая часть песен из большого каталога хитов МОТа, где найдутся работы на любой вкус и для любого поколения слушателей.
МОТ неоднократный лауреат ряда авторитетных премий: Золотой Граммофон, премия Муз Тв, премия Ру тв, премия Жара, премия Нового радио, как и многих других наград, которые находятся в коллекции артиста.
Участник различных теле и радио шоу на федеральных каналах: неоднократный гость различных шоу и праздничных концертов на центральных телеканалах страны, ежегодных фестивалей ВКонтакте, Жара и др.