"Самоубийства не будет!": Рудников предупредил, что не намерен сводить счёты с жизнью

Депутат Игорь Рудников, которого обвиняют в вымогательстве, в ходе рассмотрения апелляционной жалобы заявил, что не собирается сводить счёты с жизнью. Об этом из зала суда сообщил корреспондент Клопс.Ru.

Обвиняемый выступал перед судом по видеосвязи, находясь в СИЗО. Своё задержание он назвал похищением с избиением. По его словам, доводы о том, что он хотел скрыться, опровергаются документами.

"ФСБ изъяло все мои документы и все деньги, не только мои, но и моей матери. У меня нет средств, чтобы я мог куда-то выехать. Скрыться из Калининградской области — это абсурд. У меня нет такой цели. Моя цель — доказать свою невиновность", — сообщил Рудников.

По словам депутата, круг фигурантов уголовного дела уже определён, он узкий, и эти люди допрошены. Рудников утверждает, что не может оказать на них давления, находясь под надзором ФСБ.

"Один фигурант уголовного дела (Дацышин — прим. ред.) дома, а другой в СИЗО. Прокурор говорит о моей преступной деятельности. Но я две недели сижу в камере-одиночке, и газеты не перестали писать о Леденёве. Я офицер, капитан третьего ранга ВМФ. У меня есть работа, жилье, меня пять раз избирали по одномандатному округу. За эти годы я помог десяткам тысяч человек. И сейчас на чашах весов с одной стороны генерал-провокатор, а с другой — люди, которым я помогал, заставляя работать прокуратуру", — заявил Рудников.

"Меня дважды убивали, я почти инвалид. Посадить меня в СИЗО равноценно умышленному убийству. Почему меня не убили в квартире на Колоскова? Мне приготовили разоблачение, где я чуть ли не американский шпион. Говорят о документах, которые у меня не изымались. В СМИ сбрасываются выдернутые, искаженные документы. Я живой никому не нужен. Я офицер, заявляю: у меня нет намерений сводить счеты с жизнью. Самоубийства не будет!", — с дрожью в голосе завершил свою речь обвиняемый.

Присутствующие зааплодировали. Судья прервал овации, заявив, что люди находятся не в театре. Одна из присутствующих женщин, поддерживающая депутата, вышла из зала со словами: "Это — позор, а не суд!".

В четверг, 16 ноября, Калининградский областной суд оставил в силе решение о содержании Игоря Рудникова в СИЗО.

Игорь Рудников был задержан по обвинению в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального СКР Виктора Леденева (п. б, ч. 3, ст. 163 УК РФ). Центральным районным судом обвиняемый 3 ноября 2017 года арестован до 1 января 2018 года. Не исключено, что депутата поместят в следственный изолятор ФСБ в Москве.

1 ноября правоохранители провели обыск в редакции газеты "Новые колёса". В нём участвовали сотрудники ФСБ, вневедомственной охраны и полиции. Депутата и учредителя газеты Игоря Рудникова задержали