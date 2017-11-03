Суд избрал меру пресечения для депутата Игоря Рудникова, обвиняемого в вымогательстве

В пятницу, 3 ноября, в Центральном районном суде Калининграда Игоря Рудникова арестовали до 1 января 2018 года месяца, по обвинению в вымогательстве. Об этом из зала суда передаёт корреспондент Клопс.Ru.

Дело депутата и издателя газеты "Новые колёса" расследует СК РФ по особо важным делам. Адвокат подозреваемого Олег Вышинский попросил судью дать ему возможность ознакомиться с материалами дела, которые послужили основанием для задержания Рудникова. Суд дал на это 45 минут. По версии следствия, Рудников вместе с Дацышиным вымогали у руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Виктора Леденёва 3 миллиона рублей. За это учредитель издания обещал прекратить публиковать в газете "Новые колёса" "сведения, порочащие его".

Прокурор на суде потребовал для Рудникова меру пресечения в виде содержания под стражей, так как, по его мнению, издатель "Новых колёс" может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, а также оказывать давление на свидетелей и уничтожить улики.

Суд постановил заключить Игоря Рудникова под стражу. Решение суда может быть обжаловано в течение трёх суток.

Ранее стало известно, что экс-заместитель полпреда президента Александр Дацышин, задержанный по делу Рудникова, отправлен под домашний арест . Адвокаты ходатайствовали об освобождении предпринимателя под залог в 10 млн рублей.

Игорь Рудников в зале суда