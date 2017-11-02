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По делу Рудникова задержан экс-заместитель полпреда Александр Дацышин

11:33
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По делу депутата и журналиста Игоря Рудникова, подозреваемого в получении взятки, задержан экс-заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Александр Дацышин. Об этом Клопс.Ru сообщили несколько источников в правоохранительных органах и госструктурах.

По предварительным данным, он был посредником в передаче взятки Рудникову. Крупную сумму учредитель газеты "Новые колёса" якобы просил, чтобы не печатать некую порочащую информацию. 
 
Сейчас Александр Дацышин находится в изоляторе временного содержания. 
 
Рудников был задержан 1 ноября в ходе спецоперации. По сведениям источника, он получил крупную сумму (несколько тысяч долларов). За это заплативший просил не распространять порочащие и ложные сведения о нём в газете "Новые колёса". У задержанного изъяты меченые купюры. Сейчас проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
 
Досье.
 
Александр Дацышин с 2006 по 2011 год занимал пост заместителя полномочного представителя президента в СЗФО по Калининградской области. После чего был переведён и назначен главным федеральным инспектором в Санкт-Петербурге. По данным сервиса "Контур.Фокус", Дацышин является учредителем и совладельцем рыбопромышленной компании "Рыбфлот-Фор", ООО "Морская звезда", управляющей компании "Фор", ООО "Русьагрозапад".
 
 

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