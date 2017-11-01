Источник: Игорь Рудников подозревается в получении крупной взятки

Учредитель газеты "Новые колёса", депутат Игорь Рудников подозревается в получении крупной денежной суммы от лица, заинтересованного в сокрытии порочащей его информации. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.



Рудников был задержан 1 ноября в ходе спецоперации. По сведениям источника, он получил крупную сумму (несколько тысяч долларов). За это заплативший просил не распространять порочащие и ложные сведения о нём в газете "Новые колёса". У задержанного изъяты меченые купюры. Сейчас проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.