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"Сотрудникам редакции не разрешают вставать": стали известны подробности происходящего в "Новых колёсах"

Автор: Ольга Запивалова
16:50
  6058
Помощник депутата и журналист газеты "Новые колёса" Юрий Грозмани рассказал Клопс.Ru о происходящем в редакции.
 
"Около 15:30 несколько сотрудников ФСБ, одетых в камуфляжную форму, в масках и с автоматами блокировали вход в редакцию. Около 30 минут они пытались взломать дверь и попасть в помещение. Потом к зданию привезли Игоря Рудникова в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Владелец газеты пытался объяснить, что они действуют незаконно. Потом Рудников открыл дверь, и все зашли в помещение. Сейчас внутри редакции находятся 15 человек в масках. Сотрудникам не разрешают вставать со стульев, переговариваться, перекладывать вещи. Следят за тем, чтобы они ничего не трогали", — рассказал Грозмани.
 
Игорь Рудников сейчас находится в своём кабинете вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Он связывает происходящее с завтрашним заседанием суда по делу о нападении на него. Обвиняемому Каширину должны предоставить последнее слово.

В среду, 1 ноября, в редакцию "Новые колёса" ворвались сотрудники правоохранительных органов в масках.
 

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