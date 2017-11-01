"Сотрудникам редакции не разрешают вставать": стали известны подробности происходящего в "Новых колёсах"

Помощник депутата и журналист газеты "Новые колёса" Юрий Грозмани рассказал Клопс.Ru о происходящем в редакции.



"Около 15:30 несколько сотрудников ФСБ, одетых в камуфляжную форму, в масках и с автоматами блокировали вход в редакцию. Около 30 минут они пытались взломать дверь и попасть в помещение. Потом к зданию привезли Игоря Рудникова в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Владелец газеты пытался объяснить, что они действуют незаконно. Потом Рудников открыл дверь, и все зашли в помещение. Сейчас внутри редакции находятся 15 человек в масках. Сотрудникам не разрешают вставать со стульев, переговариваться, перекладывать вещи. Следят за тем, чтобы они ничего не трогали", — рассказал Грозмани.



Игорь Рудников сейчас находится в своём кабинете вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Он связывает происходящее с завтрашним заседанием суда по делу о нападении на него. Обвиняемому Каширину должны предоставить последнее слово.