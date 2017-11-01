"Подошли люди в масках, заломили руки": Рудникова силой привезли в редакцию

Помощник депутата и журналист газеты "Новые колёса" Юрий Грозмани рассказал Клопс.Ru, что Игоря Рудникова силой привезли в редакцию сотрудники правоохранительных органов.



"В тот момент, когда силовики пытались открыть дверь редакции, в доме, где живёт Игорь Рудников, люди в масках объявили о минировании здания. Они стучались в квартиры и просили людей покинуть жильё. Люди выходили на улицу. Среди них квартиру покинул и Рудников. Там к нему подошли люди в масках, заломили ему руки и посадили в машину. В этом участвовали сотрудники ФСБ, вневедомственной охраны и полиции. Всего было четыре машины. После этого его привезли в редакцию", — пояснил Грозмани.



Как пояснили редакции Клопс.Ru в пресс-службе управления Росгвардии, ни одно подразделение ведомства в данной операции не задействовано.