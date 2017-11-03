Предприниматель Дацышин, задержанный по делу Рудникова, отправлен под домашний арест

Экс-заместитель полпреда президента Александр Дацышин, задержанный по делу депутата и учредителя газеты "Новые колёса" Игоря Рудникова, отправлен под домашний арест. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Калининграде"

Решение об избрании такой меры пресечению принял Центральный районный суд Калининграда, несмотря на ходатайство адвокатов об освобождении под залог в 10 миллионов рублей. Отбывать арест Александр Дацышин будет у себя дома в Светлогорске. Предпринимателю запрещено пользоваться телефоном и выходить в сеть интернет.

Александр Дацышин был задержан по делу издателя газеты "Новые колёса", депутата Калининградской облдумы Игоря Рудникова. Его подозревают в посредничестве в передаче денег Рудникову от главы регионального управления Следственного комитета Виктора Леденёва.