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Калининградский областной суд оставил в силе решение о содержании Игоря Рудникова в СИЗО

Автор: Ольга Запивалова
16:41
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В четверг, 16 ноября, Калининградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Игоря Рудникова на постановление Центрального районного суда о его аресте. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Клопс.Ru.
 
На заседании Игоря Рудникова нет. В зале идёт видеотрансляция из СИЗО. Он поясняет суду, что вносил дополнения, касающиеся его состояния здоровья. Рудников надеется, что они будут учтены. Он просит суд изучить заключения его лечащего врача. 

В суде изучают выписки после ножевых ранений, полученные во время нападения на депутата. Согласно им, Рудникову по ночам нужно принимать анальгетики.
 
Мать Рудникова заявила, что готова предоставить для отбывания домашнего ареста свою квартиру на ул. Колоскова. Дала согласие на установку необходимого спецоборудования в ней. 

На суде зачитывают доводы адвоката Рудникова, который говорит, что судом не было учтено состояние здоровья его подзащитного, а также отсутствие судимостей, попыток скрыться от следствия и положительные характеристики.
 
По словам адвоката, судом не дана оценка применению насилия во время задержания. Прокурор и следователь возражают и просят признать доводы необоснованными. 

Фото: Ольга Запивалова 
 
Судья Сергей Капранов оставил решение Центрального районного суда Калининграда об избрании депутату меры пресечения в виде заключения под стражей без изменения, а жалобу адвоката — без удовлетворения. Суд сослался на то, что издатель "Новых колёс" может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, а также оказать давление на свидетелей и уничтожить улики.
 
Игорь Рудников был арестован по обвинению в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального СКР Виктора Леденева (п. б, ч. 3, ст. 163 УК РФ). Центральным районным судом обвиняемый был арестован 3 ноября 2017 года до 1 января 2018 года. Не исключено, что депутата поместят в следственный изолятор ФСБ в Москве
 
1 ноября правоохранители провели обыск в редакции газеты "Новые колёса". В нём участвовали сотрудники ФСБ, вневедомственной охраны и полиции. Депутата и учредителя газеты Игоря Рудникова задержали. По тому же делу задержан экс-заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Александр Дацышин. Его направили под домашний арест. 
 

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