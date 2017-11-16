Калининградский областной суд оставил в силе решение о содержании Игоря Рудникова в СИЗО

В четверг, 16 ноября, Калининградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Игоря Рудникова на постановление Центрального районного суда о его аресте. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Клопс.Ru.

В суде изучают выписки после ножевых ранений, полученные во время нападения на депутата. Согласно им, Рудникову по ночам нужно принимать анальгетики.



Мать Рудникова заявила, что готова предоставить для отбывания домашнего ареста свою квартиру на ул. Колоскова. Дала согласие на установку необходимого спецоборудования в ней.

На суде зачитывают доводы адвоката Рудникова, который говорит, что судом не было учтено состояние здоровья его подзащитного, а также отсутствие судимостей, попыток скрыться от следствия и положительные характеристики.







По словам адвоката, судом не дана оценка применению насилия во время задержания. Прокурор и следователь возражают и просят признать доводы необоснованными.

На заседании Игоря Рудникова нет. В зале идёт видеотрансляция из СИЗО. Он поясняет суду, что вносил дополнения, касающиеся его состояния здоровья. Рудников надеется, что они будут учтены. Он просит суд изучить заключения его лечащего врача.