Депутата Игоря Рудникова этапируют в СИЗО в другой регион

Депутат Калининградской облдумы, издатель газеты "Новые колёса" Игорь Рудников, обвиняемый в вымогательстве, будут этапирован для содержания под стражей в другой регион. Не исключено, что депутата поместят в следственный изолятор ФСБ в Москве. Об этом сообщают Вести-Калининград
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Рудникова обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег у главы регионального СК РФ. В пятницу, 3 ноября, суд принял решение заключить депутата под стражу
до 1 января 2018 года.
Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Так, неправительственная организация Комитет защиты журналистов, базирующаяся в Нью-Йорке, призвала российские власти освободить Рудникова
и снять с него все обвинения. В Союзе журналистов России сочли уголовное дело против издателя провокацией.