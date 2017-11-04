Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке призвал российские власти освободить Игоря Рудникова

Неправительственная организация Комитет защиты журналистов из Нью-Йорка обратилась к российским властям с призывом освободить депутата и издателя Игоря Рудникова, арестованного по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, поступивший в агентство из организации.

По мнению комитета, Рудников стал жертвой провокации. "Мы призываем российские власти немедленно освободить Игоря Рудникова и снять все обвинения против него", — заявила координатор программ комитета Нина Огнянова.

Организация также настаивает на расследовании жалоб депутата на применение к нему грубой физической силы во время задержания и допроса, уточнила Огнянова.

В пятницу, 3 ноября, районный суд Калининграда избрал меру пресечения для депутата калининградской областной думы и издателя газеты "Новые колёса" Игоря Рудникова в виде содержания под стражей до 1 января 2018 года.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир также призвал освободить Рудникова на период следствия.

В Союзе журналистов России в пятницу заявили, что крайне встревожены ситуацией, сложившейся вокруг калининградской газеты "Новые колёса" и ее издателя Игоря Рудникова. Союз намерен контролировать развитие событий, сообщили в организации.

1 ноября силовики провели обыск в редакции газеты "Новые колёса". Учредитель издания депутат Калининградской облдумы Игорь Рудников был задержан в то же день, ему предъявлено обвинение в вымогательстве.