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Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке призвал российские власти освободить Игоря Рудникова

08:57
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Неправительственная организация Комитет защиты журналистов из Нью-Йорка обратилась к российским властям с призывом освободить депутата и издателя Игоря Рудникова, арестованного по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, поступивший в агентство из организации.
 
По мнению комитета, Рудников стал жертвой провокации. "Мы призываем российские власти немедленно освободить Игоря Рудникова и снять все обвинения против него", — заявила координатор программ комитета Нина Огнянова.
 
Организация также настаивает на расследовании жалоб депутата на применение к нему грубой физической силы во время задержания и допроса, уточнила Огнянова.
 
В пятницу, 3 ноября, районный суд Калининграда избрал меру пресечения для депутата калининградской областной думы и издателя газеты "Новые колёса" Игоря Рудникова в виде содержания под стражей до 1 января 2018 года.
 
Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир также призвал освободить Рудникова на период следствия.
 
В Союзе журналистов России в пятницу заявили, что крайне встревожены ситуацией, сложившейся вокруг калининградской газеты "Новые колёса" и ее издателя Игоря Рудникова. Союз намерен контролировать развитие событий, сообщили в организации.
 
1 ноября силовики провели обыск в редакции газеты "Новые колёса". Учредитель издания депутат Калининградской облдумы Игорь Рудников был задержан в то же день, ему предъявлено обвинение в вымогательстве.
 
Вместе с Рудниковым задержан бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Дацышин. Его подозревают в посредничестве при передаче денег Рудникову. Дацышин на суде частично признал свою причастность к этому делу. Суд назначил для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 января 2018 года.
 

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