Опубликовано видео задержания Рудникова и обыска в редакции газеты "Новые колёса"

"Вести-Калининград" опубликовали видео задержания 1 ноября депутата и журналиста Игоря Рудникова и обыска в редакции газеты "Новые колёса".

На кадрах видно, что Рудникова заводят в редакцию без наручников. Сотрудники правоохранительных органов вместе с задержанным стучатся в дверь и, когда им её открывают, заходят в редакцию без штурма. Рудников ведёт себя спокойно и даже улыбается.

Видео: "Вести-Калининград"