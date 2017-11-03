Опубликовано видео задержания Рудникова и обыска в редакции газеты "Новые колёса"
"Вести-Калининград"
опубликовали видео задержания 1 ноября депутата и журналиста Игоря Рудникова и обыска в редакции газеты "Новые колёса".
На кадрах видно, что Рудникова заводят в редакцию без наручников. Сотрудники правоохранительных органов вместе с задержанным стучатся в дверь и, когда им её открывают, заходят в редакцию без штурма. Рудников ведёт себя спокойно и даже улыбается.
Видео: "Вести-Калининград"
Кроме того, "Вести-Калининград" публикуют снимки медицинского освидетельствования депутата, проведённого в пятницу, 3 ноября, в Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области. Согласно им, у Игоря Рудникова был зафиксирован один синяк на левом плече, который появился за одни-трое суток до освидетельствования.Фото: "Вести-Калининград"
Фото: "Вести-Калининград"
В среду, 1 ноября, в редакцию газеты "Новые колёса" пришли сотрудники ФСБ и СК
. Они в течение семи часов удерживали в помещении учредителя Игоря Рудникова и его сотрудников. Самого депутата задержали ещё до этого — возле дома, где он живёт. По рассказам очевидцев, журналист вышел на улицу после сообщения о минировании дома, где его и задержали люди в масках. После этого на Рудникова отвезли его в редакцию. Позже появилась неофициальная информация, что обыски в редакции связаны с получением Рудниковым крупной взятки. Допрос продолжался до ночи, после чего учредителя газеты в бессознательном состоянии увезли в больницу, а потом — на допрос. А на следующий день стало известно, что по тому же делу задержан экс-заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Александр Дацышин. Против Рудникова возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").
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