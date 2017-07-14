На Ленинском проспекте вандалы исписали отремонтированные хрущёвки (фото)

В Калининграде вандалы исписали краской из баллончика несколько недавно отремонтированных хрущёвок на Ленинском проспекте. Об этом Клопс.Ru сообщила местная жительница.
Неизвестные нарисовали граффити на домах по нечётной стороне Ленинского проспекта. Вандалы испортили надписями дома на ул. Черняховского, 2-4а, на Ленинском проспекте, 7-9, 11, 13-15, 17-19, 27-31. Местные жители отмечают, что изображения на стенах появились около месяца назад.
Продавщица магазина, фасад которого тоже оказался испорчен краской, рассказала, что неизвестные рисуют граффити регулярно. Однако расплачиваться за это приходится работникам минимаркета.
"Мы периодически отчищаем стены, когда нам это надоедает, но рисуют они слишком часто. Помыл, и буквально сразу же новые появились", — сетует женщина.
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