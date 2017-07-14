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На Ленинском проспекте вандалы исписали отремонтированные хрущёвки (фото)

20:51
  2775 5
Клопс.Ru
9 фото
В Калининграде вандалы исписали краской из баллончика несколько недавно отремонтированных хрущёвок на Ленинском проспекте. Об этом Клопс.Ru сообщила местная жительница.
 
Неизвестные нарисовали граффити на домах по нечётной стороне Ленинского проспекта. Вандалы испортили надписями дома на ул. Черняховского, 2-4а, на Ленинском проспекте, 7-9, 11, 13-15, 17-19, 27-31. Местные жители отмечают, что изображения на стенах появились около месяца назад.
 
Продавщица магазина, фасад которого тоже оказался испорчен краской, рассказала, что неизвестные рисуют граффити регулярно. Однако расплачиваться за это приходится работникам минимаркета. 
 
"Мы периодически отчищаем стены, когда нам это надоедает, но рисуют они слишком часто. Помыл, и буквально сразу же новые появились", — сетует женщина. 
 
Старт капитальному ремонту хрущёвок на Ленинском проспекте был дан 30 мая. Ранее сообщалось, что до конца 2017 года в Калининграде отремонтируют 12 домов. По задумке властей к сентябрю он должен был превратиться в постройку в ганзейском стиле и продолжить ряд уже появившихся в центре города "пряничных домиков". По итогам торгов были определены подрядчики. В июне стало известно, что жители одного из домов на Ленинском проспекте отказались от изменения внешнего вида фасада здания. Собственники уверены: дом 1960 года постройки не выдержит нагрузки и рухнет.

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5 комментариев Правила комментирования

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AlexandrKrotov
AlexandrKrotov #
21:49
штраф равный 50-ти кратной сумме устранения ущерба избавит вандалов от желания уродовать город. и добавит стимула сотрудникам ППС, дежурящим на этих улицах. 
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ИмяФамилия
ИмяФамилия #
22:19
А что, ППС на проценте сидит?

Камеры надо ставить, что бы этих ушлёпков вычислить, поймать, отπи*дить, наложить штраф, посадить на 15 суток, а потом ещё заставить улицы мести три месяца.
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Toropov
Toropov #
22:29
как величина штрафа простимулирует сотрудников ППС? если только им процент за каждого оштрафованного отлистывать.
Да и строгость наказания не очень сильно пугает подростков, обычно. Вот его неотвратимость - это да. Но у каждой стены по сотруднику не поставишь.
Тут, скорее, в соответствии с теорией разбитых окон надо поступать - как можно быстрее устранять последствия вандализма. Желательно, в тот же день.
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3133731338
31338 31337 #
22:35
"Безопасный город" там не работает?
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cajewa 1
cajewa 1 #
22:37
Вандалы-это племя диких германских варваров,которые сжигали города.Они же не сожгли здание,а только искали место для самовыражения,может они будущие художники в поиске вдохновения.Проба пера так сказать,вырастут лучше рисовать научатся,может даже инженерами или ГИПами станут.
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