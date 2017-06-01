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Главная Новости Общество

"Он сложится в три секунды": почему жители пятиэтажки на Ленпроспекте против капремонта

18:49
  2699 3
Виктор Буздин / Клопс.Ru
5 фото
В Калининграде жители дома 39–45 и 47–61 на Ленинском проспекте отказываются от капитального ремонта здания. По задумке властей к сентябрю он должен был превратиться в постройку в ганзейском стиле и продолжить ряд уже появившихся в центре города "пряничных домиков". Собственники же уверены: дом 1960 года постройки не выдержит нагрузки и рухнет. Клопс.Ru узнал, почему они наотрез отказались от проведения капитального ремонта. 
 
Так должен был выглядеть дом после капремонта
 
Так выглядят стены дома сейчас

Евгения Николаевна

"Крышу нам совсем недавно сделали, она приличная и аккуратная. Дом и так весь в трещинах. Нам нужна не красота. У нас с подвалами проблема, их нужно очищать. А если говорить про ремонт этот, то тут вчера на собрании жильцов так кричали! Я хоть и живу здесь с 1967 года, но уже ничего не могу: ни выступать, ни говорить. А вам скажу так: я ратую за ремонт подвала! Да и во дворе у нас здесь не выйти и не пройти, колдобины и фактически большая городская парковка". 
 
 

Андрей

"Чтобы в этом доме что-то делать, нужно провести экспертизу дома. Раньше на первых этажах были квартиры, потом была снесена часть несущих стен, и теперь вместо них — коммерческие структуры. В кафе "Salvador Dali" Астахова (гендиректор Фонда капитального ремонта Оксана Астахова — Прим. ред.) зашла и просто ахнула: "Дом же висит!". Да сложится он в три секунды! У меня в квартире, на четвёртом этаже, стоят маячки на потолке". 
 
 
"Как вы думаете, если из дома выпилить кусок стены и в него вставить стекло, дом от этого станет крепче? Технический паспорт на дом не делался с учётом этих магазинов. Хотят красивую крышу — это всё замечательно, но я живу на четвёртом этаже, и где гарантия, что эта крыша на меня не упадёт? Или я вместе с ней. Они хотят на стены навесить утепление? Хорошая идея! Но кто просчитывал, что эти сцены выдержат? Жители не хотят ничего делать, пока нет экспертизы, которая покажет, что можно делать, в каких объёмах и как".
 
 

Алла Савельевна с супругом Самуилом Зельмановичем

"Категорически уверена, что нужно сначала провести экспертизу. У нас дом весь в трещинах, мы завтра будем на земле или под землёй. Года два назад у нас в квартире упал потолок, прямо мужу на голову отвалился целый пласт вместе с люстрой!" 
 
"Люстру выкинули, а голова выдержала", — подтверждает Самуил Зельманович. 
 
"Пусть белят, красят, но не больше. Маячки на дом у нас вешали, они все плывут, и никто не обращает внимания. Не надо же так рисковать. И опять-таки: зачем нам менять крышу, если у нас два года гарантии на неё? Это не расточительно для государства? Нам её только недавно сделали".
 
Жители уверены, что коммерческие помещения самовольно устраивали перепланировку
 
В Фонде капремонта рассказали, что если жителей не удастся переубедить, то вопрос об участии здания в программе будет решать гендиректор организацииНа вопрос о том, как здание попало в программу, если жители против участия, в ведомстве сообщили, что ранее было проведено собрание жителей, на котором был подписан соответствующий протокол. Теперь собственники от этого документа отказываются.
 
Концептуальные решения для всех 12 домов вдоль центральной улицы Калининграда разрабатывал Московский архитектурный институт (МАРХИ) совместно с ведущими архитекторами Калининградской области. На домах планируется производить комплексный ремонт: утепление и обустройство фасадов и замену крыш с увеличением высоты коньковой планки. 
 
 

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3 комментария Правила комментирования

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Доитель молока любимых Мамокккк
Доитель молока любимых Мамокккк #
20:03
Даже не стал читать эти шизоидные рассуждения старых бабок,которые разбираются в стройке как свинья в апельсинах.Переселить всех бабок в Сибирь.
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pikanov1981
pikanov1981 #
20:43
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Патолог
Патолог #
21:18
Так пусть сносят эту рухлядь, строят новый дом для этих жителей. Но, уверен, кишка тонка. Страшно нарываться на конфликт в протестном регионе и сроки жмут.Могут лишь жалобно угрожать, что "гендиректор" будет решать, мол вас и не спросят холопы. 
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