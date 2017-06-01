"Он сложится в три секунды": почему жители пятиэтажки на Ленпроспекте против капремонта

В Калининграде жители дома 39–45 и 47–61 на Ленинском проспекте отказываются от капитального ремонта здания. По задумке властей к сентябрю он должен был превратиться в постройку в ганзейском стиле и продолжить ряд уже появившихся в центре города "пряничных домиков". Собственники же уверены: дом 1960 года постройки не выдержит нагрузки и рухнет. Клопс.Ru узнал, почему они наотрез отказались от проведения капитального ремонта.

Так должен был выглядеть дом после капремонта

Так выглядят стены дома сейчас

Евгения Николаевна

"Крышу нам совсем недавно сделали, она приличная и аккуратная. Дом и так весь в трещинах. Нам нужна не красота. У нас с подвалами проблема, их нужно очищать. А если говорить про ремонт этот, то тут вчера на собрании жильцов так кричали! Я хоть и живу здесь с 1967 года, но уже ничего не могу: ни выступать, ни говорить. А вам скажу так: я ратую за ремонт подвала! Да и во дворе у нас здесь не выйти и не пройти, колдобины и фактически большая городская парковка".

Андрей

"Чтобы в этом доме что-то делать, нужно провести экспертизу дома. Раньше на первых этажах были квартиры, потом была снесена часть несущих стен, и теперь вместо них — коммерческие структуры. В кафе "Salvador Dali" Астахова (гендиректор Фонда капитального ремонта Оксана Астахова — Прим. ред.) зашла и просто ахнула: "Дом же висит!". Да сложится он в три секунды! У меня в квартире, на четвёртом этаже, стоят маячки на потолке".

"Как вы думаете, если из дома выпилить кусок стены и в него вставить стекло, дом от этого станет крепче? Технический паспорт на дом не делался с учётом этих магазинов. Хотят красивую крышу — это всё замечательно, но я живу на четвёртом этаже, и где гарантия, что эта крыша на меня не упадёт? Или я вместе с ней. Они хотят на стены навесить утепление? Хорошая идея! Но кто просчитывал, что эти сцены выдержат? Жители не хотят ничего делать, пока нет экспертизы, которая покажет, что можно делать, в каких объёмах и как".

Алла Савельевна с супругом Самуилом Зельмановичем

"Категорически уверена, что нужно сначала провести экспертизу. У нас дом весь в трещинах, мы завтра будем на земле или под землёй. Года два назад у нас в квартире упал потолок, прямо мужу на голову отвалился целый пласт вместе с люстрой!"

"Люстру выкинули, а голова выдержала", — подтверждает Самуил Зельманович.

"Пусть белят, красят, но не больше. Маячки на дом у нас вешали, они все плывут, и никто не обращает внимания. Не надо же так рисковать. И опять-таки: зачем нам менять крышу, если у нас два года гарантии на неё? Это не расточительно для государства? Нам её только недавно сделали".