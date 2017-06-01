Жители одного из домов на Ленинском проспекте отказались от капремонта

В Калининграде жители одного из домов на Ленинском проспекте отказываются от изменения внешнего вида фасада здания. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.



"Жители дома 39–45 и 47–61 отказались от участия в программе", — рассказала представитель фонда. Она отметила, что сейчас решается вопрос с собственниками. Занимаются им в городской администрации.



На вопрос о том, как здание попало в программу, если жители против участия, в ведомстве сообщили, что ранее было проведено собрание жителей, на котором был подписан соответствующий протокол. Теперь собственники от этого документа отказываются.



В Фонде капремонта рассказали, что если жителей не удастся переубедить, то вопрос об участии здания в программе будет решать гендиректор организации.