Жители одного из домов на Ленинском проспекте отказались от капремонта
В Калининграде жители одного из домов на Ленинском проспекте отказываются от изменения внешнего вида фасада здания. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.
"Жители дома 39–45 и 47–61 отказались от участия в программе", — рассказала представитель фонда. Она отметила, что сейчас решается вопрос с собственниками. Занимаются им в городской администрации.
На вопрос о том, как здание попало в программу, если жители против участия, в ведомстве сообщили, что ранее было проведено собрание жителей, на котором был подписан соответствующий протокол. Теперь собственники от этого документа отказываются.
В Фонде капремонта рассказали, что если жителей не удастся переубедить, то вопрос об участии здания в программе будет решать гендиректор организации.
Ранее сообщалось, что власти Калининграда дали старт
капитальному ремонту домов на Ленинском проспекте. Подрядчики приступили к работам 30 мая. Планируется изменить внешний вид фасадов 12 домов. Решения разрабатывал Московский архитектурный институт (МАРХИ) совместно с ведущими архитекторами Калининградской области. На домах планируется производить комплексный ремонт: утепление и обустройство фасадов и замену крыш с увеличением высоты коньковой планки.
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