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Главная Новости Городская среда

Жители одного из домов на Ленинском проспекте отказались от капремонта

16:02
  2756 3
Фото: Виктор Буздин
В Калининграде жители одного из домов на Ленинском проспекте отказываются от изменения внешнего вида фасада здания. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

"Жители дома 39–45 и 47–61 отказались от участия в программе", — рассказала представитель фонда. Она отметила, что сейчас решается вопрос с собственниками. Занимаются им в городской администрации.

На вопрос о том, как здание попало в программу, если жители против участия, в ведомстве сообщили, что ранее было проведено собрание жителей, на котором был подписан соответствующий протокол. Теперь собственники от этого документа отказываются.

В Фонде капремонта рассказали, что если жителей не удастся переубедить, то вопрос об участии здания в программе будет решать гендиректор организации.

Ранее сообщалось, что власти Калининграда дали старт капитальному ремонту домов на Ленинском проспекте. Подрядчики приступили к работам 30 мая. Планируется изменить внешний вид фасадов 12 домов. Решения разрабатывал Московский архитектурный институт (МАРХИ) совместно с ведущими архитекторами Калининградской области. На домах планируется производить комплексный ремонт: утепление и обустройство фасадов и замену крыш с увеличением высоты коньковой планки.

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3 комментария Правила комментирования

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Патолог
Патолог #
16:30
Может под снос этот дом пора?
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Maxyc Webber
Maxyc Webber #
16:44
чем руководствуются отказываясь от кап ремонта, за который десятки лет платили ? потом будут жаловаться, что живут в сарае и никто ничего им не ремонтирует. 
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Наблюдатель...
... Наблюдатель #
17:30
отказываются не от капремонта, а от изменения внешнего вида здания. что совершенно разные вещи. люди хотят и дальше сушить трусы на уютных застекленных балконах, а не чтоб их домом любовались посторонние
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