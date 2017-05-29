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Главная Новости Общество

"Нарядная сетка поверх домов": власти Калининграда дали старт капремонту хрущёвок на Ленинском проспекте

17:52
  2130 1
  • Эскизы домов на Ленинском проспекте
  • Эскизы домов на Ленинском проспекте
  • Эскизы домов на Ленинском проспекте
  • Эскизы домов на Ленинском проспекте
  • Эскизы домов на Ленинском проспекте
  • Эскизы домов на Ленинском проспекте
  • Эскизы домов на Ленинском проспекте
  • Эскизы домов на Ленинском проспекте
  • Эскизы домов на Ленинском проспекте
Эскизы домов на Ленинском проспекте
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
9 фото
Власти Калининграда дали старт капитальному ремонту хрущёвок на Ленинском проспекте. Непосредственно к работам подрядчики приступят во вторник, 30 мая. Об этом во время рабочего выезда сообщил врио министра строительства и ЖКХ Максим Федосеев.
 
"В этом году приняли решение, что не просто глухой плёнкой будем закрывать, а сделаем немного более нарядную. Это будет перфорированное светопроницаемое полотно, чтобы люди не мучились. Мы также понимали, что не можем весь Ленинский проспект наглухо затянуть, поэтому приняли такое решение", — отметил Федосеев. 
 
На встрече с жителями дома №21–25 врио министра порекомендовал следить за действиями подрядчика. "Надо контролировать качество, каждый шаг, но при этом не парализовывать работу. Наша общая цель — сделать качественный ремонт", — подчеркнул Максим Федосеев. 
 
По словам директора ООО "БСК" Романа Таркинского (организация выполнит работы по ремонту двух домов — №10–14 и №21–25), во вторник вокруг домов вырастут ограждения, появятся тенты и защитные козырьки над подъездами. "Только неделю займут подготовительные работы. При этом трёх месяцев вполне достаточно для этих работ", — заверил подрядчик. 
 
"Мне очень нравится. Такой другой улицы в стране не будет. Будут приведены к единообразию вывески, чтобы не было Шанхая так называемого. Входные группы тоже унифицируют", — отметил Федосеев. 
 
Балконы останутся незастеклёнными. Большинство жителей, по словам властей, согласились с таким решением. 
 
По итогам торгов, состоявшихся в середине мая, были определены подрядчики для выполнения работ по капитальному ремонту ряда домов на центральной улице Калининграда. Победителями конкурсов стали четыре организации. Калининградские власти решили не останавливаться на одной компании. "Опыт показывает, что даже самый крупный подрядчик, если берёт такой объём, не успевает набрать необходимое количество рабочих", — подчеркнул Федосеев. 
 
Концептуальные решения для всех 12 домов вдоль центральной улицы Калининграда разрабатывал Московский архитектурный институт (МАРХИ) совместно с ведущими архитекторами Калининградской области. На домах планируется производить комплексный ремонт: утепление и обустройство фасадов и замену крыш с увеличением высоты коньковой планки. 
 
Хрущёвки на Ленинском проспекте стали известны на всю страну после того, как дизайнер Артемий Лебедев и телеведущий Иван Ургант прокомментировали капитальный ремонт. 
 

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Maxyc Webber
Maxyc Webber #
18:15
Будет круто если будет
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