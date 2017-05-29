"Нарядная сетка поверх домов": власти Калининграда дали старт капремонту хрущёвок на Ленинском проспекте

Власти Калининграда дали старт капитальному ремонту хрущёвок на Ленинском проспекте. Непосредственно к работам подрядчики приступят во вторник, 30 мая. Об этом во время рабочего выезда сообщил врио министра строительства и ЖКХ Максим Федосеев.

"В этом году приняли решение, что не просто глухой плёнкой будем закрывать, а сделаем немного более нарядную. Это будет перфорированное светопроницаемое полотно, чтобы люди не мучились. Мы также понимали, что не можем весь Ленинский проспект наглухо затянуть, поэтому приняли такое решение", — отметил Федосеев.

На встрече с жителями дома №21–25 врио министра порекомендовал следить за действиями подрядчика. "Надо контролировать качество, каждый шаг, но при этом не парализовывать работу. Наша общая цель — сделать качественный ремонт", — подчеркнул Максим Федосеев.

По словам директора ООО "БСК" Романа Таркинского (организация выполнит работы по ремонту двух домов — №10–14 и №21–25), во вторник вокруг домов вырастут ограждения, появятся тенты и защитные козырьки над подъездами. "Только неделю займут подготовительные работы. При этом трёх месяцев вполне достаточно для этих работ", — заверил подрядчик.

"Мне очень нравится. Такой другой улицы в стране не будет. Будут приведены к единообразию вывески, чтобы не было Шанхая так называемого. Входные группы тоже унифицируют", — отметил Федосеев.

Балконы останутся незастеклёнными. Большинство жителей, по словам властей, согласились с таким решением.

По итогам торгов, состоявшихся в середине мая, были определены подрядчики для выполнения работ по капитальному ремонту ряда домов на центральной улице Калининграда. Победителями конкурсов стали четыре организации. Калининградские власти решили не останавливаться на одной компании . "Опыт показывает, что даже самый крупный подрядчик, если берёт такой объём, не успевает набрать необходимое количество рабочих", — подчеркнул Федосеев.

Концептуальные решения для всех 12 домов вдоль центральной улицы Калининграда разрабатывал Московский архитектурный институт (МАРХИ) совместно с ведущими архитекторами Калининградской области. На домах планируется производить комплексный ремонт: утепление и обустройство фасадов и замену крыш с увеличением высоты коньковой планки.